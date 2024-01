Artilheiro do Corinthians na temporada passada, Arthur Sousa entrou para a semifinal da Copa São Paulo de Juniores com somente um gol anotado. Estava em débito com a torcida. Nesta segunda-feira, em uma lotada Neo Química Arena, com mais de 34,5 mil pessoas, o camisa 9 foi o grande nome da classificação da equipe à final contra o Cruzeiro com um hat-trick de belos gols no triunfo por 3 a 0.