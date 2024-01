A reapresentação do elenco corintiano neste domingo foi diferente no CT do Parque Ecológico. Com Fagner, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto de garotos propaganda, o clube oficializou o patrocínio com a Vaidebet, do qual vai receber R$ 360 milhões em três anos, mais uma luva de R$ 10 mi. O presidente Augusto Melo prometeu que novos parceiros serão anunciados em breve e que o time terá o maior patrocínio do País.