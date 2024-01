O presidente Augusto Melo prometeu em sua apresentação oficial há dois dias que seu mandato seria todo fiscalizado por uma empresa e, nesta quinta-feira, o Corinthians assinou contrato pelos próximos três anos com a Ernest Young, uma das maiores auditorias e consultorias do mundo. A empresa será responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico. A ideia do novo dirigente é dar um "choque de gestão" no clube e deixar tudo muito claro aos torcedores e sócios.