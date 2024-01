O atacante Gustavo Mosquito assinou, nesta quinta-feira, sua renovação de contrato com o Corinthians. O antigo vínculo acabou em dezembro do ano passado, mas ele já havia assinado um pré-acordo para continuar defendendo a camisa alvinegra. Com a assinatura, oficializou o novo compromisso, válido até 30 de junho de 2026. O clube do Parque São Jorge detém 100% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos.