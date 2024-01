Em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, domingo diante do Guarani, na Neo Química Arena, o Corinthians agendou um jogo-treino contra o São Caetano, que disputa a Série A-3 do Paulista, a terceira divisão do Estadual, para a manhã desta quarta, na qual Mano Menezes pode indicar os titulares da estreia oficial na temporada.