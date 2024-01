A Confraria do Pedro Ernesto Denardin desta sexta-feira (12) será, novamente, no Litoral. No Espaço Laghetto Sports Resort Las Ramblas, em Atlântida, o programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, recebe os presidentes dos Conselhos Deliberativos de Grêmio e Inter, Alexandre Bugin e Sergio Juchem, respectivamente. Nelson Pires, vice de marketing do Colorado, também estará presente.