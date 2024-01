Contando com seus titulares, o Flamengo atropelou o Audax em sua estreia no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira. A equipe comandada por Tite aplicou 4 a 0 no adversário diante de amplo apoio da torcida presente na Arena da Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada da Taça Guanabara.