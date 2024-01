A preparação do Corinthians para a temporada 2024 começa no domingo, dia 7 de dezembro, quando os remanescentes do elenco do ano passado, junto a pelos menos alguns dos novos contratados, irão se apresentar ao técnico Mano Menezes no CT Joaquim Grava. Nesta primeira fase, os atletas farão exames, avaliações médicas e testes físicos para a retomada após período de férias.