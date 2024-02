Em um dos duelos mais aguardados deste Aberto da Austrália, o alemão Alexander Zverev surpreendeu o espanhol Carlos Alcaraz e avançou à semifinal do primeiro Grand Slam da temporada. Zverev, atual número seis do mundo, venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 6/7 (2/7) e 6/4, em 3h06min de duelo. Atual campeão de Wimbledon, Alcaraz tinha um torcedor brasileiro nas arquibancadas, o ex-presidente do Palmeiras Paulo Nobre, que exibia as cores e a bandeira do clube paulista diante das câmeras da quadra.