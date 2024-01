Em pré-temporada na cidade de Manchester, o Bahia disputou nesta quarta-feira um amistoso com o Blackburn Rovers, time da segunda divisão da Inglaterra, e ficou no empate em 3 a 3. Principal reforço para 2024, o meia Everton Ribeiro foi escalado como capitão pelo técnico Rogério Ceni no primeiro teste da equipe para a temporada 2024.