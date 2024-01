Com o apoio de uma torcida bem diferente, muito barulhenta, formada por mulheres, crianças, idosos e deficientes, o Internacional venceu o Ypiranga por 3 a 0, neste sábado, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda sem tomar gol, o time do técnico Eduardo Coudet contabiliza sete pontos.