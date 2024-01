Após o Vasco confirmar a venda ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meia Marlon Gomes, que está com a delegação da seleção brasileira no Pré-Olímpico, realizado em Caracas, na Venezuela, usou as redes sociais para se despedir do clube e dos torcedores. O clube ucraniano precisou investir cerca de R$ 68 milhões para tirá-lo do país e fazê-lo assinar um contrato até 2028.