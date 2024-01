O V-Varen Nagasaki fez uma cobrança pública ao Santos para exigir o pagamento da multa de rescisão de contrato do técnico Fábio Carille. Em nota publicada em seu site oficial, o time da segunda divisão japonesa, no qual Carille vinha trabalhando antes de acertar com o clube paulista, pede desculpas aos torcedores pela situação e reclama da falta de retorno da diretoria santista às suas solicitações. Esta foi a segunda nota do Nagasaki sobre o assunto, após uma primeira divulgada em dezembro.