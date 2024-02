O Chelsea se vingou da derrota no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa em grande estilo. Depois de levar 1 a 0 na casa do Middlesbrough, goleou o oponente da segunda divisão por 6 a 1 em Stanford Bridge nesta terça-feira para garantir a primeira vaga na decisão. O adversário sai do confronto entre Fulham e Liverpool, nesta quarta.