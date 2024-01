Elogiado por Pep Guardiola nesta sexta-feira, o técnico Rogério Ceni retribuiu as palavras ao dizer que foi "um privilégio se encontrar com o melhor técnico do mundo". Comandando o Bahia em pré-temporada em Manchester, o brasileiro celebrou a receptividade e não escondeu sua empolgação com o time para a atual temporada, na qual previu "voos altos."