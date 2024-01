O Boston Celtics chegou a 19 vitórias consecutivas em casa na NBA, pela primeira vez em sua história, em grande estilo. Na noite deste sábado, no TD Garden, deu um verdadeiro show de basquete ao derrotar o Houston Rockets por 145 a 113, com grande atuação de Jaylen Brown, que terminou o duelo como cestinha ao fazer 32 pontos. Jayson Tatum também brilhou com 27. Ele ainda contribuiu com oito rebotes e cinco assistências.