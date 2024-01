A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem cumprindo sua promessa de reverenciar em todas as suas competições o ídolo Pelé, morte no fim de 2022. Nesta quarta-feira, a entidade anunciou que a primeira decisão importante do ano, entre Palmeiras e São Paulo, domingo, no Mineirão, mudou sua nomenclatura e se chamará Supercopa Rei, em homenagem ao eterno camisa 10.