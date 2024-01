A Fifa impôs, nesta quarta-feira, uma multa de 70 mil francos suíços (R$ 402,1 mil) à CBF como punição pela confusão entre torcedores brasileiros e argentinos no Maracanã, antes da partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro do ano passado. O episódio foi enquadrado no artigo 17 do Código Disciplinar da Fifa, que define sanções para desordem dentro ou nas redondezas dos estádios, e poderia ter desencadeado punições mais duras para a entidade máxima do futebol no País.