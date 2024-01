O Santos anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do meia equatoriano Juan Cazares, que teve uma passagem discreta pelo América-MG no ano passado, mas de quem se espera boa contribuição técnica durante a disputa da Série B do Brasileirão. Conforme informado pelo clube, após a realização de exames médicos, o jogador de 31 anos assinará contrato válido por uma temporada.