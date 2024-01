Ineficaz, mas pragmático, o Manchester United deu um susto em seus torcedores neste domingo. O time de Erik ten Hag visitou o Newport County pela 4ª fase da Copa da Inglaterra e, com muita dificuldade, superou os mandantes por 4 a 2. A partida contou com o retorno de Casemiro aos gramados e o primeiro gol de Antony na temporada. Agora, avança às oitavas de final do torneio.