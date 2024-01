O técnico do São Paulo, Thiago Carpini, afirmou que o clássico contra o Corinthians nesta terça, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, não é um jogo qualquer. "É um clássico, mas o peso de quebrar o tabu não é desse elenco", afirmou o técnico após derrotar a Portuguesa, neste sábado, por 1 a 0, no Morumbis.