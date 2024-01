Confirmado como substituto de Dorival Júnior, que assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Thiago Carpini esteve no Centro de Treinamento da Barra Funda neste sábado e comandou a sua primeira atividade no São Paulo, na vitória, por 3 a 1, sobre o São Bernardo, em jogo-treino visando a estreia do Campeonato Paulista. Após ter o seu primeiro contato com o elenco, o treinador ressaltou a responsabilidade de comandar o atual campeão da Copa do Brasil.