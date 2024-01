A rivalidade entre argentinos e brasileiros no esporte mais uma vez passou dos limites e terminou com atos vexatórios de racismo contra um atleta nacional. Em post em suas redes sociais para celebrar a conquista do Sul-Centro Americano de Handebol, disputado na semana passada em Buenos Aires, o capitão da seleção verde-amarela, Thiagus Petrus, revelou ter sido vítima de discriminação.