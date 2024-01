Dois atacantes campeões brasileiros com o Corinthians foram anunciados como reforços de clubes de divisões distintas nesta sexta-feira. Vagner Love, que ergueu o nacional de 2015, foi contratado pelo Atlético-GO no retorno do time à elite, enquanto Jô, destaque no título corintiano de 2017, atuará pelo Amazonas na Série B.