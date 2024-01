O mercado da bola constantemente se agita quando o nome de Kylian Mbappé entra em pauta. O astro francês por diversas vezes já teve sua saída do Paris Saint-Germain especulada, mas até o momento nada foi concretizado. Esta frequente indefinição sobre o futuro do atacante de 25 anos tem incomodado Christophe Dugarry, campeão mundial com a França em 1998.