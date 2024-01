Questionado sobre a situação do meia Régis, que entrou em um conflito com o técnico Umberto Louzer e não foi inscrito no Campeonato Paulista, o volante Camacho minimizou o caso e garantiu que o "ambiente está blindado". O atleta garantiu que o foco está no duelo com o Mirassol, na quarta-feira, às 21h35, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada.