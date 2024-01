Uma das três contratações do Palmeiras para a nova temporada, Caio Paulista se destacou entre os reforços do alviverde mais por ter vindo do São Paulo do que pelo aspecto técnico. Nesta segunda-feira, em sua apresentação oficial, o lateral-esquerdo negou que tenha sido pivô de um "chapéu" do Palmeiras em seu time anterior e disse não ter feito "sacanagem com ninguém".