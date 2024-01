Em um clássico da Conferência Leste da NBA, o Milwaukee Bucks não tomou conhecimento do Boston Celtics na noite desta quinta-feira e derrotou o rival por 135 a 102. A vitória dos Bucks sobre o dono da melhor campanha do campeonato até agora esquentou a disputa pela liderança da tabela. No Oeste, o Phoenix Suns derrubou o Los Angeles Lakers por 127 a 109, fora de casa.