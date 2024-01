Contratado pelo Palmeiras após o bom desempenho no ano passado pelo Cruzeiro, o atacante Bruno Rodrigues está à vontade no novo clube, até porque reencontrou, na Academia de Futebol, o amigo Breno Lopes, ao lado de quem jogou em tempos mais difíceis da carreira. Em 2017, os dois eram jogadores do Joinville, que passava por um momento bastante delicado, em meio a atrasos salariais e uma intensa crise política. Rever o companheiro, agora em condições bem melhores para ambos, é motivo de alegria para o reforço palmeirense.