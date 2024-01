A Ponte Preta segue sem vencer no Campeonato Paulista após três rodadas. Apesar de reconhecer o momento "muito complicado", o técnico João Brigatti reforçou a confiança no elenco e pediu paciência e apoio da torcida para o time conseguir a reação. Ele destacou o elenco reduzido e a quantidade de jogos como fatores que influenciam no mau início.