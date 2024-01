O brasileiro Samuel Lino caiu nas graças da torcida do Atlético de Madrid. Com seis gols na temporada, o atacante de 24 anos foi um dos responsáveis por garantir a vitória por 2 a 0 do time de Diego Simeone sobre o Valencia, neste domingo. Com o resultado, a equipe ultrapassou o Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.