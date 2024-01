Com um primeiro tempo sofrível e uma etapa complementar bem convincente, o Brasil derrotou o Equador por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Caracas, e garantiu a classificação antecipada para a fase final do Torneio Pré-Olímpico. O triunfo veio de virada. Após ver a seleção rival sair na frente com um gol de Patrick Mercado, Marlon Gomes e Gabriel Pirani garantiram a vitória.