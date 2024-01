O Brasil, com 17 inscritos, registrou duas vitórias no primeiro dia de especiais do Rally Dakar, cuja edição 2024 acontece na Arábia Saudita e prossegue até o dia 19 de janeiro. Após 414 km entre Al Ula e Al Henakiyah, a dupla brasileira Rodrigo Varela/Enio Bozzano Junior foi a primeira na categoria UTV T4, e Marcelo Medeiros foi o mais rápido na Quadriciclos e confirmou sua condição de favorito ao título.