Desde a perda do título do Brasileirão que o Botafogo se prepara para reformular seu elenco. Vendo os jogadores abalados com a queda de rendimento na competição e a consequente queda para o quinto lugar após liderar por mais de 30 rodadas, o clube vem se reestruturando e oficializou nesta sexta-feira a ida do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Olympique Lyon. Ambos foram oficializados na França.