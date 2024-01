O Botafogo-RJ encontrou dificuldades na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do modesto Tiradentes-PI, na noite desta terça-feira, e marcou a sua estreia no torneio com uma vitória magra de 1 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca. Com o resultado, a equipe carioca aparece empatada em pontos com a Francana, que venceu seu duelo com o Rio Claro por 2 a 0, e lidera o Grupo 5 por ter melhor saldo de gols.