Com 38 pontos, 13 rebotes e seis assistências, Jayson Tatum comandou a vitória do Boston Celtics sobre o Indiana Pacers por 118 a 101, na madrugada deste domingo, pela temporada regular da NBA, e quebrou uma série de seis vitórias seguidas do rival na competição. Destaque da partida, o ala da equipe visitante comentou sobre o triunfo fora de casa.