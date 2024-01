Após quatro rodadas sem vitória no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund voltou a somar três pontos com o triunfo de 3 a 0 sobre o Darmstadt, neste sábado, pela 17ª rodada da competição. O resultado coloca a equipe do técnico Edin Terzic na quinta colocação com 30 pontos.