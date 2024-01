Beatriz Haddad Maia não deu chance para surpresa nesta segunda-feira e estreou com vitória no Aberto da Austrália. A tenista número 1 do Brasil precisou de três sets para superar a jovem checa Linda Fruhvirtova, de 18 anos, por 2 a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2, en 2h18min de jogo, em Melbourne. Com o resultado, Bia avançou à segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada.