Beatriz Haddad Maia avançou à final de duplas do Torneio de Adelaide, na Austrália, sem precisar entrar em quadra, nesta quinta-feira. A tenista número 1 do Brasil e a americana Taylor Townsend vão em buscar do título na noite desta quinta, pelo horário de Brasília. Elas vão enfrentar as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic.