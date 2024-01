O atacante Benzema faltou da reapresentação do Al-Ittihad e aumentou os boatos sobre um possível retorno ao futebol europeu. Criticado pelas últimas atuações, o jogador havia desativado o Instagram e se refugiou durante as férias. As informações sobre o futuro do atleta, no entanto, são conflitantes. Segundo o "Diários AS", ele não se juntou ao grupo por causa de um ciclone que o teria impedido de sair das Ilhas Maurício. Já o jornal "Marca" trata a decisão como pessoal e que teria gerado uma punição por parte do técnico Marcelo Gallardo.