Morreu, aos 78 anos de idade, a lenda do futebol Franz Beckenbauer, capitão da Alemanha campeã da Copa do Mundo 1974 e vencedor do Mundial também como treinador, em 1990. De acordo com nota divulgada pela família do ex-jogador, ele morreu enquanto dormia, rodeado por seus familiares, na noite de domingo. A morte só foi divulgada nesta segunda-feira.