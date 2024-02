O primeiro turno do Campeonato Alemão terminou somente nesta quarta-feira para o Bayern. No Allianz Arena, em Munique, os bávaros receberam o Union Berlim em jogo adiado da 13ª rodada por causa de nevasca no dia 2 de dezembro, e venceram por 1 a 0, gol de Guerreiro, reduzindo a desvantagem para o líder Bayer Leverkusen para quatro pontos.