Real Madrid e Barcelona confirmaram o favoritismo e farão a 17ª decisão da história. Nesta quinta-feira, um dia após o time merengue se garantir na prorrogação diante do Atlético de Madrid, foi a vez dos catalães carimbarem a vaga na final da Supercopa da Espanha de domingo, marcada para o Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. Com gols de Lewandowski e Yamal, o time de Xavi Hernández eliminou o Osasuna com triunfo de 2 a 0.