O Barcelona venceu o Betis por 4 a 2, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha. Depois de abrir o placar e conquistar vantagem, o time de Xavi Hernández cedeu o empate para a equipe da casa, em bons lances do brasileiro Luiz Henrique para gols de Isco. Mas, nos minutos finais da partida, João Félix desempatou e Ferran Torres fechou o placar.