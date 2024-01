Depois de uma semana de crise, o Barcelona se reencontrou com a vitória ao bater o Osasuna por 1 a 0 nesta quarta-feira (31), com gol de Vitor Roque, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, em que o Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano em casa por 2 a 1.