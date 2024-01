O Bahia oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante Caio Alexandre em um post com bom humor e provocando os rivais Palmeiras e Corinthians, que tinham interesse no jogador. Usando uma imagem de aeroporto, mandou a mensagem à concorrência: "Atenção senhores passageiros, voo de Fortaleza com destino a São Paulo cancelado. Voo de Fortaleza, com escala em Manchester, destino a Salvador, confirmadíssimo."