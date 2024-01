O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que o clube já fez sua parte para contratar o atacante Gabigol, do Flamengo, e negou interesse em Roberto Firmino, que está no Al-Ahli. Ao tomar posse, nesta terça-feira, ele anunciou o lateral-esquerdo Diego Palacios, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro como reforços, mas a possível chegada de Gabigol foi o tema que mais pautou a primeira coletiva de imprensa do mandatário.