O Atlético de Madrid sofreu bastante para superar o Rayo Vallecano no Civitas Metropolitano, em Madri, nesta quarta-feira. O triunfo, por 2 a 1, veio somente no último minuto do tempo regulamentar, com gol de Depay contando com falha do goleiro Dimitrievski. E valeu o retorno à terceira posição do Campeonato Espanhol, superando o Barcelona - havia vencido mais cedo - nos critérios de desempate após se igualarem em 47 pontos.