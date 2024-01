Após um primeiro tempo bastante equilibrado, e até de certa pressão por parte do adversário, o Atlético de Madrid fez valer a sua superioridade para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Rei. O time do técnico Diego Simeone derrotou o Lugo por 3 a 1, neste sábado, com destaque para o centroavante Depay, que marcou duas vezes na partida. Angel Correa completou o placar enquanto Antonetti descontou.