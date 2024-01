O primeiro dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior teve uma sonora goleada do Athletico-PR, que busca o título inédito do torneio. O clube paranaense começou fazendo 9 a 0 no Sparta-TO, em Catanduva. Destaque também para o Ceará, que derrotou o Rondoniense por 1 a 0.